Смотрите в дайджесте:– В Ковровском районе пьяный водитель перевернулся в автомобиле– В Киржачском районе водитель не справился с управлением и съехал в кювет– В Судогодском районе

Смотрите в дайджесте:– В Ковровском районе пьяный водитель перевернулся в автомобиле– В Киржачском районе водитель не справился с управлением и съехал в кювет– В Судогодском районе сгорел частный дом с пристройкой