Смотрите в дайджесте:– В Ковровском районе пьяный водитель перевернулся в автомобиле– В Киржачском районе водитель не справился с управлением и съехал в кювет– В Судогодском районе
<a href="https://33live.ru/novosti/03-10-2023-dajdzhest-proisshestviya-03102023.html" target="_blank">Дайджест (происшествия) 03.10.2023</a> - Смотрите в дайджесте:– В Ковровском районе пьяный водитель перевернулся в автомобиле– В Киржачском районе водитель не справился с управлением и съехал в кювет– В Судогодском районе
[url=https://33live.ru/novosti/03-10-2023-dajdzhest-proisshestviya-03102023.html]Дайджест (происшествия) 03.10.2023[/url] - Смотрите в дайджесте:– В Ковровском районе пьяный водитель перевернулся в автомобиле– В Киржачском районе водитель не справился с управлением и съехал в кювет– В Судогодском районе