Жители 52 городов и сел Владимирской области теперь могут подключить универсальный продукт оператора, включающий в себя домашний и мобильный интернет, голосовую связь и цифровое телевидение.

Жители 52 городов и сел Владимирской области теперь могут подключить универсальный продукт оператора, включающий в себя домашний и мобильный интернет, голосовую связь и цифровое телевидение.Подобные комплексные услуги стали возможны благодаря использованию модели FVNO (Fixed Virtual Network Operator), когда оператор задействует сети широкополосного доступа в интернет своих партнеров. Это позволяет максимально эффективно использовать имеющиеся инфраструктурные мощности, что выгодно обеим сторонам, а также пользователям – они получают дополнительные бонусы и преимущества.Опция домашнего интернета стала доступна абонентам Владимира, Суздаля, Коврова, Мурома, Гороховца, Вязников, Юрьев-Польского, Мстеры и других населенных пунктов, где в общей сложности проживает почти миллион жителей. Подключившись к тарифу, можно оплачивать все необходимые телекоммуникационные услуги по единому лицевому счету. Кроме того, получать дополнительно 10 ГБ мобильного интернета и в зависимости от тарифа от 300 до 600 бесплатных минут общения. Проверить доступность услуги по конкретному адресу удобно на .Широкополосное подключение гарантирует надежный и высокоскоростной, до 500 Мбит/с, доступ в Сеть. Чтобы подключить другие устройства к домашнему интернету потребуется Wi-Fi-роутер — его можно купить у оператора в рассрочку.«Когда ведущие игроки телеком-рынка объединяют усилия, пользователи получают только плюсы: оптоволоконные соединения обеспечивают наших абонентов надежным и скоростным домашним интернетом, а мы к этому еще добавляем дополнительные гигабайты и минуты к мобильному тарифу. В пакет также входит более 120 каналов цифрового телевидения. Платить за все сразу — выгоднее и удобнее. О возможности подключения к такому тарифу вам расскажут в любом нашем салоне связи», — говорит директор МегаФона во Владимирской области Екатерина Орлова.Оставить заявку на подключение можно не только в салоне связи, но и на сайте МегаФона или в личном кабинете. Стоимость домашнего интернета составляет 220 рублей за 30 дней, а новым абонентам при подключении опции предоставят месяц бесплатной связи.Реклама.