В октябре видеосервис Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) собрал киномаршрут из премьер, полных остросюжетных приключений, романтических эмоций, детективных погонь,

В октябре видеосервис Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) собрал киномаршрут из премьер, полных остросюжетных приключений, романтических эмоций, детективных погонь, удивительных карьерных кульбитов и волшебной музыки. Начинать подготовку к такому путешествию лучше всего дома, в уютной гостиной, с самого актуального для осенних вечеров формата — сериалов. Так, в октябре в Wink состоятся премьеры сразу нескольких