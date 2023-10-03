Звезда 90-х певица Азиза сделала интересное предложение своему мужу-итальянцу.

Звезда 90-х певица Азиза сделала интересное предложение своему мужу-итальянцу.Два года назад Азиза вышла замуж за итальянского бизнесмена Алессандро Лортэ. Как призналась певица – по большой любви. Ей хотелось обвенчаться с мужем и подарить ему ребенка.Но сразу же после свадьбы начали выясняться новые факты и обстоятельства.Алессандро оказался не коренным итальянцем, а эмигрантом из России. А его бизнес в Италии – ресторан его матери.К сожалению, мечты певицы о материнстве тоже не смоги осуществиться до настоящего дня. Крайняя мера – прибегнуть к услугам суррогатной матери – не помогла. Певица откровенно призналась, что посоветовала мужу "не теряться" и выпить "кофе по-восточному": Азиза намекнула мужу о гареме. Она отметила: "На Востоке у мужчин есть несколько женщин, гаремы", – как сообщает .Супруги живут по разные стороны границы: он в Италии, она в России. И, похоже, что никто из них не готов менять постоянное местожительство.Жизнь на две страны тоже дала о себе знать: Алессандро занимается бизнесом, а его звездная супруга решила углубиться в духовные практики. В настоящее время Азиза занимается целительством и помогает людям. Певица признается, что это дело ей нравитсяК тому же Азиза начала писать "целебные" картины. Как утверждает селебрити, эти картины несут особенную силу и заряжены энергетически. Созерцая их, можно улучшить качество жизни.С мужем певица остается в официальных отношениях и на развод пока не подает. Но в то же время, по словам артистки, жить с человеком, который ее не понимает она не хочет и призналась, что сократила общение с мужем "до минимума".