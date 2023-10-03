Фигурист Роман Костомаров поразил общественность своим новым достижением.

Фигурист Роман Костомаров поразил общественность своим новым достижением.2023 год разделил жизнь знаменитого фигуриста на до и после. В январе он попал в больницу с пневмонией. Болезнь стремительно развивалась. Вскоре врачам пришлось ввести Романа Костомарова в медикаментозную кому. Осложнения повлекли за собой некроз тканей и сепсис, что привело к ампутации конечностей.Сейчас олимпийский чемпион учится жить в новых реалиях. В своем микроблоге он часто делится с поклонниками успехами в реабилитации. Например, недавно он поразил общественность видео, на котором всего спустя полгода после установки протезов смог не просто ходить на протезах, но бегать и прыгать.Следующее достижение еще больше ошарашило общественность. Теперь он умеет еще и плавать. Правда, пока не очень быстро, но Роман Костомаров не сдается и понимает, что еще есть к чему стремиться и над чем работать.По всей видимости, теперь знаменитого фигуриста не остановить. Он не перестает удивлять своими достижениями поклонников. Сегодня Роман Костомаров написал первое слово после ампутации кистей. Теперь олимпийский чемпион учится писать с помощью бионического протеза.В своем микроблоге спортсмен разместил видео, где он протезированной рукой пишет на бумаге "мама". Это слово стало первым, написанным им в его новой жизни, после перенесенной болезни и ампутации конечностей.Ранее "Дни.ру" , что Илья Авербух поблагодарил Романа Костомарова за участие в его шоу.