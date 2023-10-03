Кто одержал победу, а кто допустил поражение? Об итогах футбольного тура Владимирского Торпедо и...

Кто одержал победу, а кто допустил поражение? Об итогах футбольного тура Владимирского "Торпедо" и клуба "Муром"И новости спорта. В минувшем туре футбольный клуб Муром дома играл с лидером дивизиона А, второй командой Краснодара.Футболисты выдали настоящий триллер. Муромляне открыли счет в первом тайме, но в течение семи минут тайма второго трижды пропустили. На восемьдесят пятой Евгений Будаков сократил разрыв, но вскоре был удален за неспортивное поведение. Матч закончился потасовкой. 2-3. Муром скатывается на седьмую строчку.Евгений Перевертайло, главный тренер ФК "Муром":- Что случилось во втором тайме ,я не могу понять, я думаю, это было исключение из того, что они способны делать хорошо.А вот футболисты Владимирского Торпедо в минувшем туре одержали долгожданную победу и поправили свои турнирные дела. Со счетом 2-0 в Санкт-Петербурге обыграно местное Динамо. По итогам одиннадцати туров черно-белые на пятнадцатом месте. В следующем туре, в воскресенье торпедовцы дома принимают Дзержинский Химик.Сергей Дубровин, и.о. главного тренера ФК "Торпедо"(Владимир):- Хотел бы поздравить всех парней, которые сегодня играли, мы ее достигли.