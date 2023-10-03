Курс доллара на Мосбирже превысил 100 рублей впервые с 14 августа.

К открытию торгов на Московской бирже 3 октября курс доллара впервые с 14 августа превысил отметку в 100 рублей. В отличие от американской валюты, курс евро снизился.По состоянию на 07:02 доллар подорожал на 0,49%, до 100,23 рубля. Спустя минуту курс американской валюты составил 100,11 рубля, а еще через 12 минут опустился до 99,95 рубля.Курс евро в 07:03 с расчетами завтра составил 104,65 рубля, юаня — 13,65 рубля. Первый подешевел на 13,65 рубля, второй подскочил на пять копеек. К 07:15 курс евро опустился до 104,605 рубля, а юаня составил 13,633 рубля.Аналитик Сергей Раманинов сделал прогноз на осень. По его подсчетам, курс доллара останется на уровне 94-95 рублей. Он заявил, что на состояние отечественной валюты повлияла обстановка в экономике других стран, а зависимость от цен на нефть и газ ослабла.