Мастерица Людмила Чкалова из Владимира рассказала о своем необычном увлечении Необычное увлечение...

Мастерица Людмила Чкалова из Владимира рассказала о своем необычном увлеченииНеобычное увлечение и у владимирской мастерицы Людмилы Чкаловой. Она собирает наперстки со всего мира. Как обычный инструмент вдруг стал настоящим произведением искусства - узнала Ангелина Свищ.- У меня тут такая хронология, что если я захочу вспомнить я посмотрю и сразу же вспомню какие были времена.Наперсток - удобное при шитье приспособление - для Людмилы Чкаловой еще и хранитель самых разных историй. Женщина не просто рукодельница, но и диджитабулист - собиратель наперстков. Коллекционировать их Людмила Николаевна начала в 90-е . Подтолкнула на это свекровь, подарив два своих швейных раритета. Теперь они занимают главное место в коллекции.Людмила Чкалова, рукодельница, коллекционер:- Она шила ими и у меня, кстати, в коллекции есть наперстки, которые подарили мне мои коллеги от своих мам. Некоторые наперсточки уже с дырочками от работы, потому что в то время, когда наши мамы и бабушки жили они очень берегли эти инструменты.Небольшой колпачок на палец руки не так давно можно было найти в каждом доме. Сейчас времена изменились, но наперсток не забыт. Неприметный предмет стал настоящим произведением искусства, который жалуют коллекционеры. Глиняные, железные, деревянные, силиконовые - в коллекции у Людмилы более тысячи наперстков. Каждый из них уникален - из разных уголков не только нашей страны, но и мира. А особую ценность для коллекционеров, как оказалось, представляют бракованные наперстки.- Немножко брачный, неокрашенный эмалью, я покажу, это совушка - это считается у коллекционеров самое то.Коллекция Людмилы Николаевны пополняется разными способами: во время путешествия по стране, в сувенирных лавках. Их дарят близкие и друзья - на память. Есть экземпляры из Северной Осетии, вязаные и валяные , есть с изображением городов. В каждом хранится записочка о подарившем его человеке.Людмила Чкалова, рукодельница, коллекционер:- Валяный наперсток от Натальи Борзовой, Наталья Золозолкова - я всех помню. Это от Надежды Высоцкой. Наперстки они прямо греют душу, потому что это подарок от души.История самого наперстка началась в Китае. Первые были - кожаными. В коллекции Людмилы их современный вариант , которым мастерица пользуется и сегодня.Людмила Чкалова, рукодельница, коллекционер:- Вот здесь у меня кожаные наперстки, они для меня очень удобны. Причем они видите как сделаны, он кожаный, очень мягенький, но у него есть пластиночка, такая тоже с глубинными отверстиями куда упирается иголочка.Но больше всего в наперсточном собрании классических металлических колпачков: из латуни и нержавеющей стали. Существуют разные размеры и формы, чтобы швейный атрибут можно было подобрать под любой палец.Людмила Чкалова, рукодельница, коллекционер:- На всех наперстках, даже декоративных на верхушке сделаны вот такие вот углубленные отверстия, как бы иголочка упирается.Причем в советское время даже проверяли вот эту глубину и наперстки подразделялись на мужские и женские.Наперстки могут быть и настоящими ювелирными произведениями. А фантазия человеческая безгранична. Их инкрустируют драгоценными камнями, наносят сложные узоры, делают фигурными. Особенно привлекает внимание коллекция Ростовской финифти. Тонкие неповторимые узоры, миниатюрные изображения выполнены на эмали красками.- Вот вокруг ни одного повторяющегося наперстка не будет. То есть у них у всех вверх расписан, вы видите по разному, а по тому что это цветы розочка на верху, они вроде бы все одинаковые.Помимо классических металлических наперстков, в коллекции Людмилы Николаевны есть и деревянные. Излюбленная тема у мастеров - русская матрешка.- Матрешечки они получаются всегда у мастера разные, он будет расписывать как по конвееру, но они всегда будут разными.Разные они и в технике написания. Так есть матрешка в металле, на современные лад и искусно расписанная - в гжели.Людмила Чкалова, рукодельница, коллекционер:- Она же девушка, в платочке, бывают еще и с передничком , если рассматривать. То есть это и передник и розан на платке - это любимая тоже тема у мастеров.Для Людмилы Чкаловой каждый новый наперсток - окно в мир ремесленных традиций и культурных особенностей разных народов. Ее коллекция - яркая и многообразная - доказывает, как важно ценить самые незначительные детали вокруг нас.Ангелина Свищ, Александр Чунаев "Вести-Владимир"