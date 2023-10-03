МЧС по Владимирской области предупредило о резком изменении погоды и штормовом ветре. Утром 4...

МЧС по Владимирской области предупредило о резком изменении погоды и штормовом ветре.Утром 4 октября с сохранением до конца дня и вечером во Владимире (местами по области) ожидается усиление южного ветра порывы 15-20 м/с, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения, напоминают события.Также необходимо опасаться нарушений в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев.Фото: https://www.pxfuel.com