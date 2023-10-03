Министр культуры Владимирской области Ольга Дёмина рассказала, какие объекты удастся преобразить...

Министр культуры Владимирской области Ольга Дёмина рассказала, какие объекты удастся преобразить благодаря нацпроекту "Культура"Какие еще объекты удастся преобразить благодаря нацпроекту "Культура" и какие музеи откроются после модернизации уже в ближайшее время? Об этом "Вестям" рассказала министр культуры Владимирской области Ольга Дёмина.Ольга Дёмина, министр культуры Владимирской области- Нацпроект "Культура", конечно, наверное то, что больше ждут люди. Это культурная среда, которая преображает наши учреждение, начиная от модельных библиотек заканчивая музеями и вообще той помощью, которой нацпроект оказывает в части и капитальных ремонтов, и строительства новых учреждений. Сейчас мы строим два учреждения культуры: учреждения культуры Галицы. Это не очень большой дом культуры.Не очень большой , но очень нужный, потому что Галицы Гороховецкого района-это динамично развивающийся населенный пункт и , конечно, без учреждений культуры там сложновато сейчас, но надеюсь, что к концу года у нас состоится открытие вот этого учреждения. Кроме того в этом году мы начали строить Центр культурного наследия в Вязниках. Это большой объект. Он переходящий и открытие его планируется в 2024 году. Ну и, конечно, не могу не сказать о том, что практически завершены работы в доме культуры деревни Липна. Это сложный для нас объект, но тем не менее у нас все получается по крайней мере и , надеюсь, что в скором времени мы тоже будем его открывать.Но и регион очень активно принимает участие в реализации такого мероприятия как оснащение и ремонт музеев. Вот это новое направление, которое появилось в национальном проекте в прошлом году. Мы уже активно в нем приняли участие. И оснащение музеев у нас в этом году состоялось открытие после технического перевооружения Музея Жуковского в Собинском районе. Мы ждем открытия, я думаю, что это будет приурочено к Ночи искусств музея в Гороховце. Но вот,наверное, с нацпроектом нам стадо жить легче, веселее и современнее.