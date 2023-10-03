Музей-заповедник Александровская слобода посетила музыкант и писательница из Франции Лоранс...

Музей-заповедник "Александровская слобода" посетила музыкант и писательница из Франции Лоранс Гийон.Музей-заповедник "Александровская слобода" посетила француженка Лоранс Гийон - музыкант, блогер и автор серии романов об Иване Грозном, сообщили в пресс-службе музея.В 15 лет она впервые посмотрела фильм Эйзенштейна и была потрясена личностью первого русского царя настолько, что это определило её жизненный путь. Сразу после школы француженка стала изучать русский, сочинять истории о царе, а затем и вовсе приняла православие и переехала жить в Россию - в Переславль-Залесский, город, который теперь называет своей духовной родиной. Сейчас на счету ЛорАнс - целая серия романов об Иване Грозном. Автор покорила участников встречи не только глубоким знанием истории России, но и творческой разносторонностью - исполнила французскую средневековую балладу, русские народные и казачьи песни под аккомпанемент гуслей и колесной лиры.От музейщиков очарованная Иваном Грозным Лоранс получила подарок "со смыслом" - издание "Легенды и были Александровской слободы", которое, вероятно, вдохновит писательницу на новое произведение о русском царе.- Меня очень волновало быть в месте, где он жил. Трудно знать, кто он действительно был, кстати. Хотя у меня есть своё представление о нем. Не такой ужасный, как его описывают и все-таки не святой. у меня мнение в середине, но, я думаю, что это была очень яркая фигура. Очень яркая и темная одновременно. Ну шекспировский персонаж или персонаж Достоевского. Он меня завораживал.