Готовность Рпенского проезда – 90%, сообщил мэр Дмитрий Наумов на своей странице в соцсетях. На новой дороге уже установили столбы освещения и дорожные знаки. Также там завершили работы по

Готовность Рпенского проезда – 90%, сообщил мэр Дмитрий Наумов на своей странице в соцсетях. На новой дороге уже установили столбы освещения и дорожные знаки. Также там завершили работы по устройству пешеходных и велодорожек. Сейчас строители возводят последнюю подпорную стену, еще им предстоит установить чугунное ограждение. Напомним, длина Рпенского проезда составит больше 2-ух километров. По плану