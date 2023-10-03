Очередная группа из 25 добровольцев со всей Владимирской области отбыла для прохождения воинской службы по контракту.

Очередная группа из 25 добровольцев со всей Владимирской области отбыла для прохождения воинской службы по контракту. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба .Храбрых мужчин провожали их родственники и друзья. Земляков напутствовали представители власти и священнослужители. Министр региональной безопасности Сергей Полузин посоветовал бойцам быть внимательными и бдительными и выразил уверенность в победе.