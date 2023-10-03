Народные приметы на 4 октября. Что не рекомендуется делать в день Кондрата и Игната, чтобы не было...
Народные приметы на 4 октября. Что не рекомендуется делать в день Кондрата и Игната, чтобы не было проблем со здоровьем
4 октября 2023 года предки отмечали День Кондрата и Игната (Ипата). Служа апостолом Христа, Кодрат лично видел крестную смерть и воскрешение Иисуса Христа. Являлся проповедником христианства в Греции.
Также Православной Церковью празднуется обретение мощей святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Он был епископом Русской Православной Церкви, духовным писателем, проповедником и педагогом.
На 4 октября обычно приходилось время, когда проводили различные обряды и произносили заговоры, чтобы обеспечить плодородие в будущем году. Верили, что работа в этот день принесет благополучие и хорошие деньги в ближайший период.
Что можно и нельзя делать 4 октября?
В этот день стоит порадовать домового приятными лакомствами, которые размещаются в укромных местах. Они также могут служить защитой для домашнего хозяйства.
Важно совершать как можно больше добрых поступков, так как такие благие дела трижды возвращаются к своим создателям.
Не рекомендуется посещение бани, так как наши предки верили, что это может привести к проблемам со здоровьем.
Смена образа также не рекомендуется в этот день. Возможно, это может привлечь неприятности.
Если в этот день кто-то плохо выполняет свои обязанности и показывает лень, это может вызвать проблемы с карьерой и финансовые потери.
Народные приметы на 4 октября 2023 года
Какой будет погода сегодня, такой она будет ещё четыре недели.
Когда на улице ясно и дуют северо-восточные ветра, жди холодную зиму.
Крот в свою нору много соломы натаскал — зиму жди суровую.
Линька домашней птицы — зима не за горами.
Маловато грибов и многовато орехов — идет суровая и снежная зима.
Ежели днём было холодновато, а к ночи теплеет — жди ненастья.
Фото pxfuel.com