Народные приметы на 4 октября. Что не рекомендуется делать в день Кондрата и Игната, чтобы не было...

Народные приметы на 4 октября. Что не рекомендуется делать в день Кондрата и Игната, чтобы не было проблем со здоровьем4 октября 2023 года предки отмечали День Кондрата и Игната (Ипата). Служа апостолом Христа, Кодрат лично видел крестную смерть и воскрешение Иисуса Христа. Являлся проповедником христианства в Греции.Также Православной Церковью празднуется обретение мощей святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Он был епископом Русской Православной Церкви, духовным писателем, проповедником и педагогом.На 4 октября обычно приходилось время, когда проводили различные обряды и произносили заговоры, чтобы обеспечить плодородие в будущем году. Верили, что работа в этот день принесет благополучие и хорошие деньги в ближайший период.Что можно и нельзя делать 4 октября?В этот день стоит порадовать домового приятными лакомствами, которые размещаются в укромных местах. Они также могут служить защитой для домашнего хозяйства.Важно совершать как можно больше добрых поступков, так как такие благие дела трижды возвращаются к своим создателям.Не рекомендуется посещение бани, так как наши предки верили, что это может привести к проблемам со здоровьем.Смена образа также не рекомендуется в этот день. Возможно, это может привлечь неприятности.Если в этот день кто-то плохо выполняет свои обязанности и показывает лень, это может вызвать проблемы с карьерой и финансовые потери.Народные приметы на 4 октября 2023 годаКакой будет погода сегодня, такой она будет ещё четыре недели.Когда на улице ясно и дуют северо-восточные ветра, жди холодную зиму.Крот в свою нору много соломы натаскал — зиму жди суровую.Линька домашней птицы — зима не за горами.Маловато грибов и многовато орехов — идет суровая и снежная зима.Ежели днём было холодновато, а к ночи теплеет — жди ненастья.Фото pxfuel.com