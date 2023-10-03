Пенсионеры из Владимирской области прошли 10 тысяч шагов по живописным местам усадьбы Храповицкого....

Пенсионеры из Владимирской области прошли 10 тысяч шагов по живописным местам усадьбы Храповицкого.В Судогодском районе, в усадьбе Храповицкого прошла Акция "10 тысяч шагов к жизни", приуроченная к международному дню пожилого человека. По живописному маршруту прошелся и Федор Лалакин.Так в ритме танца проходит разминка участников акции "десять тысяч шагов к жизни". Самые активные пенсионеры со всей области приехали в усадьбу Храповицкого, чтобы пройти по маршруту.Ольга Ермакова, главный врач "Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики":- Я хочу сказать, что там фитонциды очень хорошие и в условиях, когда мы ковид пережили и когда у нас еще мало все таки вопросов связанных с доступности реабилитации после ковида ходить с палками - скандинавская ходьба и дышать этими фитонцидами это пожалуй самое лучшее реабилитационное средство.Перед тем, как отправится в путь, гости могли пообщаться и проконсультироваться с врачами, которые давали советы, как сохранить активное долголетие. Всемирная организация здравоохранения советует проходить в день от 6 тысяч шагов - это минимальная планка для взрослого человека. Скандинавская ходьба - один из самых доступных и популярных видов спорта среди старшего поколенияТамара Волкова:- Настроение, конечно, отличное спортивный заряд у меня всегда бодрый, я много лет уже хожу, скандинавской ходьбой занимаюсь, физическая форма поддерживается и вот если стоит, какое то время пропустить, уже трудно восстанавливаться, потому что постоянно в ритме это красиво это хорошо, фигура, осанка.Во время прохождения маршрута-экскурсии участники параллельно узнавали историю усадьбы. Она уже не первый год принимает у себя всех любителей здорового образа жизни.Надежда Сычева, директор Судогодского филиала Владимиро-Суздальского музея заповедника:- Усадьба располагает всеми ресурсами, как раз для оздоровления, здесь есть на что посмотреть, полюбоваться, есть где погулять, есть водные источники - "Барские пруды" и в целом вся вот такая инфраструктура, которая требуется для того, чтобы подзарядить себя здоровьем, хорошей и положительной энергией, здесь все есть.Акция 10 тысяч шагов стала хорошей традицией и помогает в популяризации активного образа жизни среди пенсионеров. Прогулки на свежем воздухе и занятия спортом продлевают жизнь.Федор Лалакин, Александр Чунаев "Вести Владимир"