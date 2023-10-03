В филиале во Владимирской и Ивановской областях вырос спрос на подключение видеосервиса Wink от «Ростелекома».

В филиале во Владимирской и Ивановской областях вырос спрос на подключение видеосервиса Wink от «Ростелекома». За год объемы продаж увеличились почти на 60%. Лидерами по числу авторизаций на платформе стали Владимир, Иваново, Ковров, Шуя.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Мы наблюдаем революционные изменения в предпочтениях абонентов. Всё больше зрителей уходит на видеоплатформы. Оно и понятно: подобные мультимедийные сервисы объединяют огромный выбор телеканалов с обширными коллекциями фильмов, сериалов, мультфильмов. Плюс, у пользователей есть возможность смотреть контент с любого устройства и в любом месте. Wink в тренде! Судите сами: за весь 2022 год к нашей «телесемье» присоединилось около четырех тысяч пользователей, а за восемь месяцев этого года — уже шесть тысяч».Подключить Wink можно на любом гаджете или Smart TV, скачав специальное приложение. Для обычных телевизоров понадобится специальная приставка. К слову, владимирские специалисты «Ростелекома» отмечают рост продаж устройства Wink+.Роза Уварова, абонент «Ростелекома» из Владимира:«Видеосервис Wink мне посоветовали коллеги. Вначале скачала мобильное приложение на смартфон и смотрела ТВ и фильмы на нем. Потом поняла, что не могу оставлять других членов семьи без интересного телевидения. Купили приставку Wink+ и не разочаровались. Мама увлекается выпечкой и теперь берет рецепты из кулинарных программ. Сын в восторге от большой коллекции мультфильмов. Мужа не оторвать от спортивных каналов. Для сравнения: раньше у нас висела "тарелка” за окном — контента было намного меньше, а платили больше. Так что приставка, даже с учетом абонентской платы за сервис, оправдает себя буквально за пять месяцев».Приставка Wink+, работающая на операционной системе Android, представляет собой компактный внешний блок, выступающий в качестве командного центра. Быструю и бесперебойную работу устройства обеспечивает мощный процессор и большой объем памяти. Телевизор работает в качестве проектора, на который транслируется контент платформы. Также в комплект входит тактильно комфортный пульт лаконичного дизайна, с помощью которого можно управлять как приставкой, так и телевизором.Подробнее ознакомиться с видеосервисом можно на сайте компании или по номеру 8 800 200 30 00.Реклама.