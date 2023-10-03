После загадочной смерти пяти человек во Владимирской области прокуратура нашла нарушения в хранении...

После загадочной смерти пяти человек во Владимирской области прокуратура нашла нарушения в хранении ядохимикатов на селе.Прокуратурой Юрьев-Польского района проведена проверка соблюдения требований законодательства о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» по обращению местного жителя, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Установлено, что пестициды там хранятся непосредственно на полу, штабеля либо поддоны отсутствуют. Кроме того, не предусмотрено раздельное хранение жидких и твердых (порошкообразных, гранулированных, сыпучих) препаратов в различных секциях.Прокурором руководителю организации внесено представление, в отношении агронома возбуждено производство об административном правонарушении.Наполним, что в сентябре настоящая трагедия разыгралась в поселке Энтузиаст Юрьев-Польского района. Смерть застала в врасплох членов погибшей по пока невыясненной причине семьи. Они скончались (скорее всего, одновременно) там, где находились в роковой момент - в ванной и в комнате. Вместе с хозяевами погибли также два их домашних кота. Примерно в то же время скончалась 91-летняя соседка из верхней квартиры и три ее кошки.По неофициальным данным, возможно, что все они отравились неким порошком, который был рассыпан по квартире. Вероятно, в с целью борьбы с домашними насекомыми. Предполагается, что это мог быть сильный ядохимикат, применяемый в сельском хозяйстве.Расследование продолжается.Фото: https://www.pxfuel.com