В Сети появилась информация о том, что сотрудники военкомата пришли за Даней Милохиным, но их встретил приемный отец тиктокера.

В Сети появилась информация о том, что сотрудники военкомата пришли за Даней Милохиным, но их встретил приемный отец тиктокера.Как сообщает "", Дмитрий Тюленев, приходящийся Дане Милохину приемным отцом, военных на порог не пустил. Документ родитель также принимать отказался. Он сообщил, что призывник находится за пределами России, после чего предложил военкомам ретироваться. Сотрудники военкомата ушли, однако пообещали прийти снова.Накануне в СМИ просочилась информация о том, что Даня Милохин не обладает никакими правомерными причинами получить отсрочку от военного призыва. На публикацию якобы отреагировали в военкомате города Анапы, где и прописан парень.Однако позже Дмитрий Тюленев поспешил опровергнуть информацию о призыве его приемного сына в армию, пишет "". Сделав заявление, мужчина призвал общественность успокоиться. Последний раз отца тиктокера навещали полицейские, и это было в сентябре, отмечает .Напомним, несколько месяцев назад Даня Милохин покинул Российскую Федерацию, однако недавно решил вернуться, о чем неосмотрительно объявил на своей странице в социальной сети. На эту информацию тут же среагировалаглава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулинаи призвала забрать юношу в армию. После этого Милохин быстро улетел обратно в ОАЭ.