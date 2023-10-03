Прокуратура Владимира добилась ввода в эксплуатацию многоквартирного дома в микрорайоне...

Прокуратура Владимира добилась ввода в эксплуатацию многоквартирного дома в микрорайоне ЮрьевецПрокуратурой города Владимира проведена проверка исполнения законодательства, регулирующего вопросы в сфере участия граждан в долевом строительстве многоквартирных домов.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, строительство жилого комплекса в микрорайоне Юрьевец, на улице Родионовка, д. 14, корпус 1, осуществлялось компанией «Монострой» с привлечением денежных средств 90 участников долевого строительства.Срок завершения строительства дома, установленный договорами долевого участия истек в июле 2022 года. Таким образом, прокуратура города взяла на контроль указанный объект и организовала постоянное надзорное сопровождение деятельности застройщика. Неоднократно вносились меры прокурорского реагирования, т.к. руководством организации мер к завершению строительства принято не было.В итоге внесено 4 представления, застройщик привлекался к административной ответственности.28 сентября 2023 года на основании разрешения управления архитектуры и строительства администрации города Владимира многоквартирный дом введен в эксплуатацию.Фото freepik.com