Прокуратура Владимирской области требует усилить контроль за строительством школы в...

Прокуратура Владимирской области требует усилить контроль за строительством школы в ПокровеЗаместитель прокурора области Евгений Ортиков посетил с проверкой строительную площадку в городе Покров, где строится общеобразовательная школа.Напомним, что вопрос соблюдения сроков строительства образовательных учреждений в регионе находится контроле прокуратуры области. Таким образом прокурором осуществлен выезд, где оценил темпы возведения объекта, определил достаточно ли строителей и техники.Срок исполнения подрядчиком своих обязательств по контракту истекает 1 декабря 2023 года. До настоящего времени существенная часть строительных работ остается невыполненной."Подрядчику рекомендовано принять меры к неукоснительному исполнению законодательства о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд в части соблюдения сроков действия муниципального контракта", - пояснили в пресс-службе облпрокуратуры.Прокурору Петушинского района указано на необходимость усиления контроля за строительством объекта.Фото: пресс-служба областной прокуратуры