Бывшую участницу Дома-2 Викторию Боню обвинили в лицемерии.

Бывшую участницу "Дома-2" Викторию Боню обвинили в лицемерии.В последнее время Виктория Боня привлекает к себе внимание пластической операцией, которую она перенесла в США. Телезвезда подправила лицо до идеальных, по ее мнению, параметров, и теперь она ждет, когда завершится процесс реабилитации, спадут отеки. Пока знаменитость скрывает свою новую внешность от публики. Она прячет большую часть лица под массивными солнцезащитными очками и кепками.Сейчас над Боней многие смеются. Они находят забавным новую манеру Виктории говорить, прикрываясь рукой. Например, недавно телезвезду высмеял журналист Отар Кушанашвили в своем ютуб-шоу "Каково?!". Обозреватель не только спародировал скрывающуюся от постороннего взора блогершу, но и подверг критике ее недавнее высказывание о нецензурных выражениях на ТВ.Кушанашвили прочитал в некой статье о том, что Боня выступает резко негативно против обсценной лексики, после чего решил сравнить Викторию с Никитой Джигурдой, который, напротив, считает позволительным использование мата тогда, когда это действительно уместно.По мнению светского обозревателя, ответ блогерши считался бы лучшим среди остальных мнений насчет этого, если телезвезда сказала бы: "Никакой культуры, ***!". Таким образом Отар Кушанашвили указал на лицемерие Виктории Бони, которая, как известно, не раз была уличена в использовании мата.