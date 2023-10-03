Сотрудника одного их фермерских хозяйств Муромского района подозревают в краже барана эдильбаевской породы.

Сотрудника одного их фермерских хозяйств Муромского района подозревают в краже барана эдильбаевской породы. Об этом сообщила пресс-служба .О пропаже животного полицейским рассказал владелец хозяйства. Вскоре стражи порядка вышли на след подозреваемого. Им оказался 38-летний мужчина, который работал на ферме. Гражданина задержали, и во время допроса он признался в краже.Барана житель хотел продать, а на вырученные деньги купить подарок жене. Мужчина убил животное, но тушу разделать не сумел и стал предлагать всем прохожим купить её за 1 тыс. рублей. Однако люди отказались платить за мёртвого барана, и подозреваемый отдал его бесплатно.В отношении теперь уже бывшего работника фермы возбудили уголовное дело. Сам мужчина находится под подпиской о невыезде.