Реконструкция театра оценивается более чем в 1 млрд рублей

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев во время парламентских слушаний, посвященных проекту федерального бюджета, попросил выделить деньги на ремонт драмтеатра. Об этом сообщает ТАСС.Главу региона поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обратившись к министру финансов Антону Силуанову. Она отметила, что сгоревшее здание театра в центре Владимира — это недопустимо, и нельзя позволить, чтобы «погорельцем» была наша культура.Реконструкция театра оценивается более чем в 1 млрд рублей. По словам Авдеева, проект реконструкции был готов еще в 2021 году, а в бюджет Владимирской области заложены средства на его реализацию. Несмотря на дефицит бюджета, это делается за счет увеличения долговой нагрузки.Напомним, владимирского академического театра драмы, в результате которого сгорела сцена, зрительный зал и фойе, случился в 2020 году.