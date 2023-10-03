Хирург Тимур Хайдаров не пришел на медиацию со своими бывшими пациентками, чем вызвал возмущение у Славы.

Хирург Тимур Хайдаров не пришел на медиацию со своими бывшими пациентками, чем вызвал возмущение у Славы.Против уже известного в масс-медиа хирурга Тимура Хайдаровавыступило целое женское сообщество, участниц которого объединяет однообстоятельство: они все не довольны оказанными медицинскими услугами. Бывшиепациентки хирурга Хайдарова съехались из разных уголков страны чтобы провестипроцедуру медиации.И это не медицинская процедура, а юридическая, всоответствие с которой две конфликтующие стороны могут прийти к общемузнаменателю без привлечения судебных органов.1 октября девушки во главе с ихофициальным представителем собрались в назначенном месте ипрождали Хайдарова по словам певицы Славы "с 11 утра до 21 вечера". Однакона встречу с многочисленными пациентками хирург не пришел. Вместо него вышелпредставитель Хайдарова– его адвокат."С нас хватит!", – певица Славаотреагировала на неявку Хайдарова в сети. Певица также уточнила, что вместотого, чтобы встретиться "он снова пошел на программу к Малахову".Какизвестно, возмущенная звезда вот уже несколько месяцев продолжает настаивать,что пластическая операция, которую она делала у Тимура Хайдарова, былапроведена некачественно и сетует, что целый год из-за этого она не могласмотреть на себя в зеркало.Хотя хирург утверждает, что причиной"рубцов", о которых говорит Слава, является не качество оказаннойуслуги, а совсем другое. Доктор объяснил, что на результаты операции влияет образ жизни пациентки после ее проведения, а также регулярность осмотров исоблюдение рекомендаций.Напомним, что свое недовольство по поводу проведеннойпластической операции ранее высказывала и известная шансонье Любовь Успенская