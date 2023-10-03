Хирург Тимур Хайдаров не пришел на медиацию со своими бывшими пациентками, чем вызвал возмущение у Славы.
Хирург Тимур Хайдаров не пришел на медиацию со своими бывшими пациентками, чем вызвал возмущение у Славы.
Против уже известного в масс-медиа хирурга Тимура Хайдарова
выступило целое женское сообщество, участниц которого объединяет одно
обстоятельство: они все не довольны оказанными медицинскими услугами. Бывшие
пациентки хирурга Хайдарова съехались из разных уголков страны чтобы провести
процедуру медиации.
И это не медицинская процедура, а юридическая, в
соответствие с которой две конфликтующие стороны могут прийти к общему
знаменателю без привлечения судебных органов.
1 октября девушки во главе с их
официальным представителем собрались в назначенном месте и
прождали Хайдарова по словам певицы Славы "с 11 утра до 21 вечера". Однако
на встречу с многочисленными пациентками хирург не пришел. Вместо него вышел
представитель Хайдарова– его адвокат.
"С нас хватит!", – певица Слава
отреагировала на неявку Хайдарова в сети. Певица также уточнила, что вместо
того, чтобы встретиться "он снова пошел на программу к Малахову".
Как
известно, возмущенная звезда вот уже несколько месяцев продолжает настаивать,
что пластическая операция, которую она делала у Тимура Хайдарова, была
проведена некачественно и сетует, что целый год из-за этого она не могла
смотреть на себя в зеркало.
Хотя хирург утверждает, что причиной
"рубцов", о которых говорит Слава, является не качество оказанной
услуги, а совсем другое. Доктор объяснил, что на результаты операции влияет образ жизни пациентки после ее проведения, а также регулярность осмотров и
соблюдение рекомендаций.
Напомним, что свое недовольство по поводу проведенной
пластической операции ранее высказывала и известная шансонье Любовь Успенская