Актриса Настасья Самбурская поделилась с поклонниками откровенной фотографией.

Актриса Настасья Самбурская поделилась с поклонниками откровенной фотографией.Популярная артистка получила любовь и признание народа после появления в сериале "Универ. Новая общага". Роль в знаменитом ситкоме, кажется, еще сильнее открыла двери мира российского кинематографа для Настасьи Самбурской. Сейчас она является одной из самых востребованных актрис в России.Правда, в личной жизни у девушки все складывается не так гладко, как в карьере. Многие считают, что Настасье Самбурской стоило бы поменять характер, мол она должна быть более хрупкой для мужчин, а не сильной и властной. Правда, сама артистка с таким мнением несогласна. Она уверяет, что не видит рядом с собой слабаков.Однако, чтобы лишний раз не думать об этом, актриса предпочитает отдаваться полностью работе. На днях она решила поделиться в своем микроблоге фотографией со съемок одного из новых проектов. Так, на публикации Настасья Самбурская запечатлена в откровенном наряде, который выгодно подчеркнул ее упругую грудь. Она сделала снимок напротив зеркала. На нем артистка стоит в черном обтягивающем корсете с чулками. Образ дополняет тренч бордового цвета. В цвет верхней одежды стилисты подобрали звезде губную помаду и маникюр.Ранее "Дни.ру" , что Настасья Самбурская задействована в съемках нового проекта.