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<a href="https://33live.ru/novosti/03-10-2023-samovolnye-podklyucheniya-k-elektroseti-vo-vladimirskoj-oblasti-grozyat-pozharami-v-zhilyx-domax.html" target="_blank">Самовольные подключения к электросети во Владимирской области грозят пожарами в жилых домах</a> - Самовольные подключения к электросети во Владимирской области грозят пожарами в жилых домах. Более...