Поручение начать разработку проекта давал губернатор Александр Авдеев

Северный обход Владимира не собираются проектировать в 2023 году. Об этом сообщает со ссылкой на региональное министерство транспорта.В издании отметили, что в прошлом году губернатор Александр Авдеев дал поручение начать разработку предварительного проекта северного обхода в 2023 году. Однако, конкурс на разработку проекта так и не был объявлен, а в минтрансе заявляют, что на этот год разработка проекта планировки не предусмотрена.Напомним, что ранее директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Николай Теняков рассказывал, что проектирование Северного обхода Владимира начнётся не раньше 2028 года.