Щенок Тина из владимирского приюта Валента приглашает на совместную прогулку своего будущего...

Щенок Тина из владимирского приюта "Валента" приглашает на совместную прогулку своего будущего хозяинаИ наша рубрика "Хочу домой!". О питомцах из приютов, которые мечтают найти своего хозяина.Телефон волонтёра Анны: 8-(904)-596-82-77Щенок Тина, гостья владимирского приюта "Валента", имеет взрослый осознанный взгляд, говорят волонтёры. Однажды ей повезло не умереть на улице от голода, а вот с поиском своего человека удача хвостатой ещё не улыбнулась. Рост очаровашки большим не будет, Тина привита и имеет свой ветеринарный паспорт. Познакомиться с ней или другими одинокими питомцами можно сегодня на совместной прогулке. На этой неделе они проходят каждый день до четверга в пять вечера.Информация по телефону волонтера и в сообществе приюта "Валента" ВКонтакте.