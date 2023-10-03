Синоптики обнадежили прогнозом погоды жителей Владимирской области. В среду, 4 октября, регион...

Синоптики обнадежили прогнозом погоды жителей Владимирской области.В среду, 4 октября, регион будет находиться под влиянием небольшого гребня антициклона. Но потом начнет сказываться воздействие тёплого атмосферного фронта с запада, пояснили метеорологи..В результате установится облачная с прояснениями погода.Дождь кончится до рассвета, но в северной части региона еще и вечером пройдут небольшие дожди.Температура воздуха достигнет 17 градусов (ночью 11).Ветер усилится до 5,8 метров в секунду.Атмосферное давление снизится с 748 до 743 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыПогода 4 октября имела огромное значение: считалось, какой она будет в этот день – такой она и останется весь октябрь.Например, ясная погода в сочетании с северо-восточным ветром обещает холодную зиму.Фото: https://www.pxfuel.com