Смотрите Вести в 14.30: какие вопросы не дают покоя исследователям Сунгиря Дала течь -...

Смотрите "Вести" в 14.30: какие вопросы не дают покоя исследователям СунгиряДала течь- Многодетная семья из Владимира рискует остаться без крыши. Кто им мешает доделать капремонт кровли?Изумрудная библиотека- По мотивам "Волшебника Изумрудного города". В Гусь-Хрустальном районе модельная библиотека встретила первых читателей.Загадки Сунгиря- И, пожалуй, самый известный в России археологический памятник. Какие вопросы всё не дают покоя исследователям Сунгиря?