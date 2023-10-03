Смотрите Вести в 14.30: какие вопросы не дают покоя исследователям Сунгиря
Дала течь
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Смотрите "Вести" в 14.30: какие вопросы не дают покоя исследователям Сунгиря
Дала течь
- Многодетная семья из Владимира рискует остаться без крыши. Кто им мешает доделать капремонт кровли?
Изумрудная библиотека
- По мотивам "Волшебника Изумрудного города". В Гусь-Хрустальном районе модельная библиотека встретила первых читателей.
Загадки Сунгиря
- И, пожалуй, самый известный в России археологический памятник. Какие вопросы всё не дают покоя исследователям Сунгиря?