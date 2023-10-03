Смотрите Вести в 9.00: изумрудный город с Литературным сквером и улицами рассказов принимает...

Смотрите "Вести" в 9.00: изумрудный город с Литературным сквером и улицами рассказов принимает первых читателейБез крыши- Не успели доделать ремонт, как пришла повестка из суда. Многодетная семья в холода осталась без крыши. Кто виноват?Активное долголетие- Пенсионеры области приняли вызов и прошли 10 тысяч шагов по живописным местам усадьбы Храповицкого.Изумрудная библиотека- Изумрудный город с Литературным сквером и улицами рассказов принимает первых читателей.