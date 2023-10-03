Активное строительство идет на всех станциях первой очереди.

Активное строительство идет на всех станциях первой очереди.Мэр Москвы Сергей Собянин в своем рассказал о строительстве новой, Троицкой линии метро. Один из главных пересадочных узлов появится на станции "Новаторская", которая свяжет Троицкую и Большую кольцевую линию.По словам мэра, "Новаторская" готова на 80%. Завершается установка основных конструкций, ведутся архитектурно отделочные работы.С открытием "Новаторской" транспортная доступность улучшится для 240 тысяч москвичей, живущих в непосредственной близости. Одноименная станция на Большом метрокольце разгрузится на 39%, отметил Собянин.Градоначальник подчеркнул, что поездки в Новую Москву и в центр станут комфортнее, а путь до Московского центрального кольца (МЦК) займет 11 минут вместо 21.К 2030 году транспортно-пересадочным узлом на базе "Новаторской" будут пользоваться более 80 тысяч человек в сутки, уточнил мэр.Троицкая линия станет одним из самых протяженных радиусов метро. Первая очередь из 11 станций протянется от "ЗИЛа" до "Коммунарки"."Основной объем работ на этом участке будет выполнен до конца 2024 года", – сообщил градоначальник.В Новой Москве станции "Потапово" Сокольнической линии. Ее готовность превысила 70%. Станция улучшит обслуживание районов Новомосковского административного округа. Местные жители смогут ежедневно экономить в пути до 40 минут .