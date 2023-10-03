Переправа свяжет набережные Тараса Шевченко и Пресненскую.

Переправа свяжет набережные Тараса Шевченко и Пресненскую.Утвержден проект планировки нового пешеходного моста через Москву-реку. Он свяжет две набережные – Пресненскую и Тараса Шевченко, написал в своем мэр столицы Сергей Собянин.Градоначальник уточнил, что мост протянется на 300 метров. Для его строительства реконструируют нижний уровень Дорогомиловского автодорожного моста, после чего оборудуют сходы на набережные.Мост улучшит транспортную доступность делового центра "Москва-Сити", театра "Мастерская П.Н. Фоменко", станций метро, Московского центрального кольца и центральных диаметров."Всю территорию рядом приведём в порядок. Создадим там необходимую инфраструктуру и дополнительные пешеходные тротуары", – добавил Собянин.В середине сентября в Москве пролетное строение моста между островом Балчуг и Крымской набережной. Длина переправы составляет 54 метра. После завершения работ в центре столицы появится еще один прогулочный маршрут.В начале июля на кадастровый учет мост через затон Новинки. Он соединил набережную Марка Шагала с проектируемым проездом №4062 и улучшил транспортную ситуацию в районе ЗИЛа.