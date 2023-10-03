Степень готовности Рпенского проезда во Владимире достигла 90 процентов. - Завершили работы по...

Степень готовности Рпенского проезда во Владимире достигла 90 процентов.- Завершили работы по устройству пешеходных и велодорожек, установили столбы освещения и дорожные знаки, сообщил глава областного центра Дмитрий Наумов. - Продолжаются работы по установке чугунного ограждения и возведению последней подпорной стены, производятся работы по благоустройству.Напомним, общая протяжённость Рпенского проезда составит более 2 километров. Именем Святого Великого князя Владимирского Александра Невского могут назвать мост на Рпенском проезде. С такой инициативой выступила Общественная палата областной столицы.На продолжение строительства Рпенского проезда во Владимире направлено 300 млн рублей.Рпенский проезд - часть национального проекта "Безопасные качественные дороги". Строительство трассы, необходимой областной столице как воздух, началось в конце 2020-ого. Общая стоимость проекта - 2 миллиарда 300 миллионов рублей.Фото: пресс-служба администрации Владимирской области.