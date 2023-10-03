Ушел из жизни знаменитый суздальский краевед Юрий Белов. Одному самых известных жителей...

Ушел из жизни знаменитый суздальский краевед Юрий Белов.Одному самых известных жителей города-музея было 75 лет. О тяжелой утрате для культуры и краеведения Владимирской области сообщает https://vk.com/mysuzdal.Юрий Васильевич Белов родился 11 февраля 1948 года в городе Тутаев Ярославской области, спустя год вместе с семьей переехал в Суздаль.С 1973 года Юрий Васильевич работал экскурсоводом Владимиро-Суздальского музея-заповедника, затем руководил любительской киностудией «Суздаль-фильм» в Доме культуры, был корреспондентом в газетах «Суздальская новь», «Призыв», «Комсомольская искра».Автор книг о Суздале: «Суздаль. Путеводитель», «В главной роли Суздаль», «Кино – любовь моя».Юрий Белов – создатель первой музейной экспозиции, посвященной истории кино в Суздале.Член Союза журналистов России и Союза краеведов.В 2002 году ему присвоено звание Заслуженного работника культуры России.О месте и времени прощания с Юрием Васильевичем будет сообщено дополнительно.