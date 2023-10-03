Гимнастка Ляйсан Утяшева раскрыла секрет крепкого брака с комиком Павлом Волей.

Гимнастка Ляйсан Утяшева раскрыла секрет крепкого брака с комиком Павлом Волей.Известная гимнастка и резидент популярного телешоу Comedy Club являются одной из самых красивых и крепких пар в мире шоу-бизнеса. Для многих союз Павла Воли и Ляйсан Утяшевой служит настоящим примером для подражания. Более десяти лет пара находится вместе.Артист уже неоднократно отвечал на вопросы, касающиеся темы того, как ему и Ляйсан удается сохранять отношения спустя столько лет. Как известно, причина тому то, что они всегда открыты к разговорам. Он убежден, что все проблемы важно решать здесь и сейчас, а не уходить куда-то и замалчивать обиду. Павел Воля считает, что важно быть честным по отношению к своему партнеру.Правда, многих поклонников не оставляет вопрос о том, как спустя четырнадцать лет совместной жизни им удается сохранять страсть в отношениях. Так, в новом выпуске своего шоу Ляйсан Утяшева выдала секрет крепкого брака с Павлом Волей. Как оказалось, все дело в физической подготовке партнеров.Гимнастка поделилась, что они вместе с супругом занимаются спортом, и оба уделяют особое внимание растяжке. Если делать определенные упражнения, как убеждена артистка, качество интимной жизни можно не только сохранить, но и сделать лучше.Ранее "Дни.ру" , что преобразившаяся Ляйсан Утяшева стала неузнаваемой.