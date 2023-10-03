В деревне Озяблицы Владимирской области сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в частном жилом...

В деревне Озяблицы Владимирской области сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в частном жилом доме3 октября 2023 года в 3.13 утра произошел крупный пожар в частном жилом доме в деревне Озяблицы Судогодского района.Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, предварительная площадь пожара составила 175 квадратных метров, горел дом и пристройка к нему.Информация о погибших и пострадавших не поступала. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 9 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото МЧС по Владимирской области