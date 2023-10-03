В Гусь-Хрустальном районе открылась новая модельная библиотека. В деревне Аксёново...

В Гусь-Хрустальном районе открылась новая модельная библиотека.В деревне Аксёново Гусь-Хрустального района открылась новая модельная библиотека. Третья по счёту районе. Репортаж Веры Куликовой.- Эта дорога ведёт только в одном направлении! В изумрудную библиотеку!- А зачем ты идешь сюда я не знаю?!- Мне Гудвин сказал, что я должен найти изумрудную библиотеку и чтобы стать умным?!)) Жители деревни Аксеново, особенно школьники, точно знают для чего им нужна библиотека. Первая здесь появилась почти 100 лет назад. С тех пор ее двери не закрывались. Только на капремонт-с двадцать второго по двадцать третий год.Даниил Старожук, читатель, ученик 9 класса (д. Аксёново):- Очень часто сюда ходили, когда были здесь мероприятия или просто найти дополнительную литературу.На открытие собрались жители деревни. По словам главы районной администрации Алексея Кабенкина, это событие, для всего Гусь-Хрустального района. Это уже третья модельная библиотека в районе. И все они появились благодаря нацпроекту "Культура".Алексей Кабенкин, глава администрации Гусь-Хрустального района:- Это совершенно новый современный подход в работе библиотек. Они ориентированы, во-первых, на жителей разного возраста, то есть от самых маленьких, потому что есть игровые пространства. И дети, приходя со взрослыми сюда, находят себе занятие по интересам.- Здесь у нас будет работать Клуб Изумрудный город и плейкафе.Превратить библиотеку в Изумрудный город давняя мечта ее заведующей Светланы Артемьевой. Говорит, "Волшебник изумрудного города" Волкова ее любимая книга с детства. Своей любовью сумела заразить и всех жителей Аксёново. Сначала организовала клуб "Изумрудный город". Благодаря областному гранту, его удалось даже оснастить. Городок занимал всего одну комнату.- Мы читали книгу Волкова. Непросто читали читать скучно с детьми! Мы иллюстрировали каждую главу. Мы просто ее оживляли. Мы делали поделки, мы делали сценки! У нас была волшебная страна на целый стол сделана и все наше путешествие мы закончили в Изумрудном городе. У нас был кукольный бал! А между чтениями мы устраивали другие мероприятия и детям все это нравилось и мы решили наш клуб назвать "Изумрудный город".Когда решили в Аксеново открыть модельную библиотеку, взяли эту идею в основу всего проекта. И теперь в деревне есть свой Изумрудный город с Переулком полезных знаний, Площадью сказочных историй волшебства, Проспектом иностранной литературы, Литературным сквером для маленьких читателей, Улицей серьезных рассказов и повестей и Улицей классической литературы.Светлана Артемьева, заведующая отделом обслуживания Аксёновской библиотеки:- Мастерская Изумрудного города,продолжать она будет работать, будут в ней 2 кружка. Один мы мы уже запускаем в ноябре, а один с Нового года. Это "Чудеса из бумаги" и "Цветные фантазии". Даже те, кто не умеет вырезать, ни рисовать, ничего, каждый сможет создать маленький шедевр.Здесь появился информационный портал, есть три ноутбука с выходом в интернет. Но самое главное, книжный фонд. Он пополнился на полторы тысячи экземпляров. В большинстве своем, это новинки художественной литературы. Русских авторов и иностранных.Светлана Артемьева, заведующая отделом обслуживания Аксёновской библиотеки:- Мы приобрели книги с красивым полиграфическим изданием, потому что сейчас не все читают, но если придут в такое красивое здание. Можно сесть в любой красивый уголок открыть замечательную книгу и просто насладиться ее изданием. Потом мы приобрели очень много книг с разными моментами. Это виммельбухи, ходилки, бродилки, потом книги 4D.В глубинке, где у людей не так много развлечений, межрайонная библиотека- центр досуга. Здесь учтены потребности всех категорий пользователей: детей, родителей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. В программе модернизации библиотек наша область была первой в России, заявила региональный министр культуры Ольга Дёмина.Ольга Дёмина, министр культуры Владимирской области:- Мы не можем сделать плохо и мы не можем сделать так как у всех. Мы всегда делаем это дело хорошо, потому что мы видим живой отклик и вот того читателя, которого мы выращиваем и воспитываем, наверное, это все ради них и ради того, чтобы Россия по-прежнему оставалась самой читающей страной мира.В России сейчас взят курс на цифровую трансформацию библиотек. Владимирская область вышла с инициативой войти в пилотный проект по введению Единого читательского билета.Вера Куликова, Алексей Ковалёв. "Вести-Владимир".