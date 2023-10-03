2 октября началось обучение первой группы слушателей в региональном Центре подготовки граждан призывного возраста.

2 октября началось обучение первой группы слушателей в региональном Центре подготовки граждан призывного возраста. Участниками программы стали студенты энергомеханического колледжа КГТА.Основной целью образовательной программы является овладение первичными знаниями, умениями и навыками действий, которые пригодятся слушателям на службе в рядах Вооруженных Сил РФ, а также освоение навыков в работе с беспилотными летательными аппаратами в гражданских и военных целях.Центр создан при поддержке администрации Владимирской области: работа регионального Центра организована вузом совместно с АНО «Учебный методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Владимирской области».Ректор Ковровской академии Елена Евгеньевна Лаврищева поприветствовала ребят и поздравила с началом обучения:«Важно отметить, что Центр создан на базе Ковровской академии не случайно – именно здесь есть вся необходимая инфраструктура, огромная методологическая база, большой опыт наших ученых и преподавателей военного-учебного центра, что поможет вам в освоении нужных компетенций и в получении навыков. Приобретенные знания пригодятся вам не только для прохождения службы в рядах Российской армии, но и являются актуальными при управлении и обслуживании беспилотников в гражданских целях».Программа подготовки включает в себя освоение следующих тем: основы правовой, военно-инженерной подготовки, огневой, военно-медицинской, строевой подготовки, основы военной топографии и тактики общевойсковых подразделений. Обучающиеся будут также изучать вооружение и средства радиационной, химической и биологической защиты, учить общевоинские уставы и осваивать тему разведывательной подготовки. Отдельным блоком в образовательной программе предусмотрена работа с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) – обучающиеся будут изучать конструкторские особенности устройств, каналы передачи связи, предполетную подготовку, организацию групповой работы с беспилотниками, а также отрабатывать на практике запуск, эксплуатацию и обслуживание дронов.Программа рассчитана на 10 дней – 5 дней обучения будут проходить в октябре, и 5 – в ноябре. Контроль успеваемости обучающихся включает в себя промежуточный мониторинг и итоговую аттестацию, которая подразумевает выполнение тестового и практического заданий по итогам образовательной программы.Желаем слушателям успеха!Реклама.