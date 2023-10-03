В Муроме оштрафована местная жительница за танцы на Мемориале Победы 38-летняя жительница Мурома...

В Муроме оштрафована местная жительница за танцы на Мемориале Победы38-летняя жительница Мурома признана виновной в совершении административного правонарушения.Как сообщает пресс-служба Муромского городского суда, 28 сентября 2023 года женщина разместила в социальной сети "ВКонтакте" на своей странице видео, на которой она под музыку танцевала на Мемориале Победы "Неизвестному солдату. Таким образом распространение в "Интернете" подобной информации оскорбляет общественную нравственность и выражает неуважение к обществу.Женщина вину признала, в содеянном раскаялась."При назначении наказания судом учтено наличие несовершеннолетнего ребёнка, принесение публичных извинений в социальной сети", - пояснили в ведомстве.Муромлянке назначен штраф 30 000 рублей.Постановление в законную силу не вступило.Фото pxfuel.com