В Муроме оштрафована местная жительница за танцы на Мемориале Победы
38-летняя жительница Мурома...
В Муроме оштрафована местная жительница за танцы на Мемориале Победы
38-летняя жительница Мурома признана виновной в совершении административного правонарушения.
Как сообщает пресс-служба Муромского городского суда, 28 сентября 2023 года женщина разместила в социальной сети "ВКонтакте" на своей странице видео, на которой она под музыку танцевала на Мемориале Победы "Неизвестному солдату. Таким образом распространение в "Интернете" подобной информации оскорбляет общественную нравственность и выражает неуважение к обществу.
Женщина вину признала, в содеянном раскаялась.
"При назначении наказания судом учтено наличие несовершеннолетнего ребёнка, принесение публичных извинений в социальной сети", - пояснили в ведомстве.
Муромлянке назначен штраф 30 000 рублей.
Постановление в законную силу не вступило.
Фото pxfuel.com