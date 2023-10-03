В Муроме спасатели провели профилактический рейд по местам проживания пожилых, малообеспеченных и многодетных жителей. Их дома проверили на соответствие требованиям пожарной

В Муроме спасатели провели профилактический рейд по местам проживания пожилых, малообеспеченных и многодетных жителей. Их дома проверили на соответствие требованиям пожарной безопасности. Более 230 семей Муромского района бесплатно получили датчики оповещения о пожаре. Максим Комаров, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по округу Муром Они полностью автономные. Работают от батарейки, и реагируют на