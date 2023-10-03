Смертельная авария случилась 30 сентября в 21:30 на 22 километре трассы «Владимир — Муром — Арзамас». Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГИБДД области 40-летний водитель автомобиля Форд

Смертельная авария случилась 30 сентября в 21:30 на 22 километре трассы «Владимир — Муром — Арзамас». Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГИБДД области 40-летний водитель автомобиля Форд Эксплорер, допустил выезд на полосу дороги, предназначенной для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Рено под управлением 54-летнего водителя. Очевидцы в социальных сетях пишут о невменяемости виновника