В туристической столице Владимирской области с 3 по 10 октября будет работать выездная школа для студентов из Москвы и Санкт-Петербурга.

В туристической столице Владимирской области с 3 по 10 октября будет работать выездная школа для студентов из Москвы и Санкт-Петербурга. Молодые люди помогут специалистам в восстановлении Гостиного двора, построенного в XIX веке. Об этом сообщила пресс-служба .Организатором мероприятия выступил Союз реставраторов России при поддержке областной администрации. 13 студентов изучат теорию, а затем внесут свою лепту в возрождение Гостиного двора.Работы на объекте должны завершиться к 1000-летию Суздаля. Памятник архитектуры отремонтируют снаружи и внутри. В частности, будут реконструированы кровля и стены, заменены остекление и покрытие галереи.Как подчеркнул президент Союза реставраторов России Вячеслав Фатин, «научно-образовательный проект в Суздале – это не только помощь в возрождении действующего памятника древнего города – жемчужины Золотого Кольца России, но и погружение в историю архитектуры стиля ампир».