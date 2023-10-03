Полумарафон «Жемчужина Золотого кольца» состоялся 1 октября в Суздале и собрал 540 участников из 20 субъектов РФ.

Полумарафон «Жемчужина Золотого кольца» состоялся 1 октября в Суздале и собрал 540 участников из 20 субъектов РФ. Об этом сообщила пресс-служба .Как отметила исполняющая обязанности министра физической культуры и спорта региона Наталья Федорова, сегодня каждый второй наш земляк регулярно занимается спортом, и лёгкая атлетика – в приоритете.Для любителей бега всех возрастов были предложены разные дистанции. Так, самые маленькие атлеты преодолевали дистанцию в 400 метров, а опытные спортсмены бежали 21,1 км.Примечательно, что путь пролегал среди ключевых достопримечательностей туристической столицы 33-го региона. Так что во время забегов участники наслаждались сказочными видами старинного Суздаля.