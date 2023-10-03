Владимирцы смогут вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Станьте донором костного...

Владимирцы смогут вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга.Станьте донором костного мозга. Сегодня в Областной станции переливания крови все желающие смогут сдать кровь для генетического анализа и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга.Забор крови будет проходить с 10 утра до 14 часов дня. До 10 ноября подобные акции будут проходить по всей стране - в рамках марафона "Давай вступай". По данным Минздрава, трансплантация костного мозга ежегодно требуется более пяти тысячам россиян, примерно пятая часть которых – дети.