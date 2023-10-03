Отделение Социального фонда России по Владимирской области выдало жителям новых субъектов РФ 244 сертификата материнского капитала.

Отделение Социального фонда России по Владимирской области выдало жителям новых субъектов РФ 244 сертификата материнского капитала. Всего же такие выплаты получили более 100 тыс. семей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщила пресс-служба регионального ОСФР.Чаще всего граждане решают направить средства материнского капитала на ежемесячные выплаты. Деньги могут получать семьи с доходом до двух прожиточных минимумов. В 33-м регионе размер каждой выплаты составляет 13 тыс. 546 рублей. Также растёт число родителей, которые хотят потратить материнский капитал на образование детей или улучшение жилищных условий.«Право на материнский капитал есть у семей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, если дети появились с 2007 года. Обязательным условием при этом является наличие российского гражданства у мамы и ребенка, на которого оформляется капитал. В то же время потратить средства можно на любого ребёнка», – отмечают специалисты ОСФР по Владимирской области.