Во Владимире 3 октября начнет работать отопление в домах на четырех улицах. Напомним, что...

Во Владимире 3 октября начнет работать отопление в домах на четырех улицах.Напомним, что отопительный сезон начался накануне, 2 октября. Подключение домов к отоплению продлится до 6 октября.Сегодня батареи потеплеют по следующим адресам:- улица Баумана, 4, 6, 8, 10;- улица Добросельская, 190, 190а, 192, 194, 196, 196а, 198, 200, 200а, 202, 204, 206, 208;- улица Белоконской, 16;- улица Семашко, 4.Полный график подключений можно увидеть здесьФото: https://www.pxfuel.com