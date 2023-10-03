Во Владимире 3 октября начнет работать отопление в домах на четырех улицах.
Напомним, что...
Во Владимире 3 октября начнет работать отопление в домах на четырех улицах.
Напомним, что отопительный сезон начался накануне, 2 октября. Подключение домов к отоплению продлится до 6 октября.
Сегодня батареи потеплеют по следующим адресам:
- улица Баумана, 4, 6, 8, 10;
- улица Добросельская, 190, 190а, 192, 194, 196, 196а, 198, 200, 200а, 202, 204, 206, 208;
- улица Белоконской, 16;
- улица Семашко, 4.
Полный график подключений можно увидеть здесь
Фото: https://www.pxfuel.com