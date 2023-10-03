Во Владимире многодетная семья рискует остаться без крыши над головой Во Владимире многодетная...

Во Владимире многодетная семья рискует остаться без крыши над головойВо Владимире многодетная семья из-за разногласий с соседями рискует остаться в прямом смысле без крыши над головой. Родственники по ту сторону стены тайком подали в суд на супругов, требуя, чтобы те прекратили ремонтировать кровлю. В чем дело, разбиралась наша съемочная группа.Это короткое видео в семье Бондиных хранят как доказательство. Того, что проблемы порой берутся именно с потолка.- Большой таз уже был, потому что кастрюль не хватало. У нас были печки. Сначала по печкам капало. А печки убрали, и всё потекло в дом.Гремя ржавым железом, хозяин дома, Валерий показывает место, где крыша дала течь. Просто перестелить оказалось мало. Для нормальной вентиляции подкровельного пространства нужно было соорудить холодный чердак.- Здесь зимой прямо капает с крыши на голову при минусе!Глава многодетного семейства прикинул, во сколько обойдется капремонт. Влез в долги, нанял стройфирму. Но довести дело до конца рабочие не успели.Валерий Бондин, многодетный отец:- Соседи, они же наши родственники, обратились в суд, что крыша вот эта им не угодила, не понравилась. И мы всё, и мы стоим, получается, под открытым небом. Всё лето. У нас как дожди начинаются, всё это идет к нам в дом.Родственные связи приходится поддерживать через адвокатов, вздыхает Валерий. С соседями его разделяет капитальная стена... непонимания. Мужчина по имени Юрий готов общаться только в суде.Юрий, сосед:- Он хочет здесь сделать второй этаж, надстроить. И дом провалится.- Нет, он говорит, что это будет холодный.- Всё! Никакая холодная это не будет. С ним уже разговор на эту тему был. Сказали, это всё под снос. Вот будет завтра суд, и всё решим там.Екатерина Князева, адвокат семьи Бондиных:- Дело в том, что мои доверители, впрочем, как и я не были надлежащим образом извещены о месте и времени судебного заседания, что, в принципе, является грубейшим нарушением норм процессуального права.Казус в том, что в канун зимы многодетные Бондины рискуют остаться не только без крыши над головой, но и без почвы под ногами. По результатам инвентаризации муниципальной недвижимости мэрия отмерила им ровно полметра вдоль фундамента дома. Фактически лишив семью двора, огорода, теплицы, бани и гаража.Денис Ломтев, начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Владимирской области:- Встречаются в нашей практике случаи, когда люди обращаются, когда границы земельного участка и, как им казалось, порядок использования не менялся 30, 40, там, 50 лет, у кого-то это переходит по наследству, но вместе с тем граница, которая внесена в единый государственный реестр недвижимости, не соответствует фактическому пользованию.Нюансы кадастрового учета всплыли случайно. И сейчас обеспокоенная семья пытается обозначить границы собственности. Год назад к Бондиным приходили какие-то люди и настойчиво предлагали продать дом с землей за символические деньги. В плане элитной застройки улица Сакко и Ванцетти сейчас, пожалуй, одна из самых оживленных в областном центре. Дорог каждый квадратный метр.Дарья Давыдова, Андрей Синягин "Вести-Владимир".