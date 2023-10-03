Во Владимире мужчина прострелил из травматического пистолета живот новому спутнику жизни своей...

Во Владимире мужчина прострелил из травматического пистолета живот новому спутнику жизни своей бывшей жены.Следствием установлено, что ои были разведены уже три года. Однако мужчина под разными предлогами навещал свою экс-жену. А 26 февраля объявился возле ее квартиры на улице Горького во Владимире. Попытался открыть деверь оставшимся у него ключом, но не сумел. И стучал в дверь, пока ему не открыл потерпевший. В два голоса в бывшей женой они стали высказывать претензии названному гостю. Который в ответ достал из кобуры травматический пистолет и выстрелил в живот сопернику.Нанеся ему проникающее огнестрельное ранение брюшной полости со сквозным повреждением желудка, сообщила пресс-служба облпрокуратурыНесмотря на ранение, пострадавший отобрал у нападавшего пистолет, и нанося рукоятью оружия удары по голове его владельца, выгнал зачинщика конфликта из квартиры, после чего женщина вызвала "Скорую помощь".Уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд, виновному грозит до 10 лет лишения свободы.Фото: https://www.pxfuel.com