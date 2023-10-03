Во Владимире торжественно открылся слет молодых педагогов. Сегодня во Владимире торжественно...

Во Владимире торжественно открылся слет молодых педагогов.Сегодня во Владимире торжественно открылся слет молодых педагогов. В регионе сложилась хорошая традиция перед Днем учителя приветствовать тех, кто делает первые шаги в педагогике.Светлана Арлашина, заместитель министра образования и молодежной политики Владимирской области:- Искренне рада приветствовать всех участников 21 слёта молодых педагогов, всех тех, кто выбрал своим делом своей жизни великую миссию- учить, вдохновлять, развивать! Учительство - это один из самых важнейших и труднейших путей служению Отечеству и своему народу.Участников слета около ста. Они приехали из разных районов и городов области. Организатор мероприятия Владимирский институт развития образования предоставил свою площадку и провел интерактивное командное занятие для участников в формате творческой лаборатории "Колесо баланса: навигация для молодых педагогов." Те, кто уже преуспел в педагогике, делились секретами своего мастерства. Среди них лауреаты Форума творческой инициативы молодых педагогов региона, председатель Ассоциации молодых педагогов области, победители областных конкурсов.